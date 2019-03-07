В дни визита Путина на Универсиаду мэрию Красноярска закидали коктейлями Молотова

В дни визита в Красноярск президента России Владимира Путина двое мужчин забросали здание мэрии коктейлями Молотова.

Инцидент произошел в ночь на 3 марта. Полиция задержала подозреваемых, они арестованы. Как передает ТАСС, один из них отправлен на психиатрическую экспертизу. Возбуждены уголовные дела.

Напомним, что 2 марта в Красноярск на открытие Универсиады-2019 приезжал российский лидер Владимир Путин. В Кремле сообщали, что 3 марта президент ознакомится с объектами деревни Универсиады и пообщается со спортсменами.