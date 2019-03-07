07 Марта 2019
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

Югорским депутатам разрешили скрывать доходы родственников

Депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа получили возможность не предоставлять сведения о доходах и имуществе своих супругов и детей. Губернатор Югры Наталья Комарова разрешила народным избранникам обходить требования декларирования имущества если на то есть "уважительная причина", передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно поправкам, депутат может подать заявление в комиссию думы по контролю за достоверностью сведений о доходах о том, что "по объективным причинам" не может предоставить информацию о доходах и имуществе родственников. Список оснований для непредоставления данных не приводится, решать, уважительная причина у депутата или нет, будет комиссия.

Закон подписала губернатор Югры, новая норма уже вступила в силу и будет использоваться во время грядущей декларационной компании.

Напомним, в 2018 г. годовой доход пяти депутатов окружной думы превысил 100 млн руб. У ряда политиков заработок жен в несколько раз превышал их собственный доход.

Как сообщало Накануне.RU, в стадии обсуждения находится инициатива Минюста по изменению антикоррупционного законодательства. Ведомство предлагает не наказывать чиновников, которые не смогли избежать взятки в связи с обстоятельствами непреодолимой силы.

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Югорским депутатам разрешили скрывать доходы родственников

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Теги: Дума ХМАО, Сведения о доходах



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