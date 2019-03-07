Пермские студенты поздравили однокурсниц с 8 марта эротическим видео

07 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Нужно бороться…" Завещание Жореса Алферова

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Пермский край

Пермские студенты поздравили однокурсниц с 8 марта эротическим видео

Студенты Пермского государственного национального исследовательского университета сняли эротическое видеопоздравление с 8 марта для сокурсниц, передаёт корреспондент Накануне.RU.

На кадрах один из студентов говорит, что в честь праздника берёт всю "женскую" работу – мытьё полов и готовку – на себя. Вслед за этим он моет пол и готовит "любимое блюдо" адресата.

Глава пресс-службы вуза Наталья Печищева в разговоре с Накануне.RU отметила, что повода для реакций со стороны учреждения тут нет – совершеннолетние студенты сами приняли решение сделать такой подарок, при этом символики вуза, как и иного способа определить, что речь идёт о ПГНИУ, на видео нет.


Напомним, в январе прошлого года на всю страну прогремела история с аналогичным видео из Ульяновска. Курсанты летного училища сняли ролик-пародию на клип Бенни Бенасси Satisfaction. На видео молодые люди в нижнем белье, форменных фуражках и сапогах танцевали в общежитии эротический танец.

В ректорате училища такое творчество не одобрили: ректор учебного заведения Сергей Краснов назвал произошедшее из рук вон выходящим случаем и глумлением над отраслью. Прокуратура проверила скандальное видео и установила, что курсанты не нарушали устав института и правила внутреннего распорядка.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Пермские студенты поздравили однокурсниц с 8 марта эротическим видео

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ПГНИУ, поздравление, 8 марта, студенты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что делать с чиновниками, допускающими антисоциальные высказывания?

Результаты 404

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети