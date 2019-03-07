Пермские студенты поздравили однокурсниц с 8 марта эротическим видео

Студенты Пермского государственного национального исследовательского университета сняли эротическое видеопоздравление с 8 марта для сокурсниц, передаёт корреспондент Накануне.RU.

На кадрах один из студентов говорит, что в честь праздника берёт всю "женскую" работу – мытьё полов и готовку – на себя. Вслед за этим он моет пол и готовит "любимое блюдо" адресата.

Глава пресс-службы вуза Наталья Печищева в разговоре с Накануне.RU отметила, что повода для реакций со стороны учреждения тут нет – совершеннолетние студенты сами приняли решение сделать такой подарок, при этом символики вуза, как и иного способа определить, что речь идёт о ПГНИУ, на видео нет.





Напомним, в январе прошлого года на всю страну прогремела история с аналогичным видео из Ульяновска. Курсанты летного училища сняли ролик-пародию на клип Бенни Бенасси Satisfaction. На видео молодые люди в нижнем белье, форменных фуражках и сапогах танцевали в общежитии эротический танец.

В ректорате училища такое творчество не одобрили: ректор учебного заведения Сергей Краснов назвал произошедшее из рук вон выходящим случаем и глумлением над отраслью. Прокуратура проверила скандальное видео и установила, что курсанты не нарушали устав института и правила внутреннего распорядка.