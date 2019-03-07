С барского плеча: части свердловских пенсионеров поднимут пенсии, доплата составит от 450 рублей в месяц

07 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Нужно бороться…" Завещание Жореса Алферова

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Свердловская область

С барского плеча: части свердловских пенсионеров поднимут пенсии, доплата составит от 450 рублей в месяц

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области провели внеочередное заседание, чтобы рассмотреть один вопрос - о внесении изменений в федеральный закон "О государственной социальной помощи", который предполагает индексацию пенсий, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, инициатива о перерасчете пенсий принадлежит Владимиру Путину - 20 февраля в ходе своего послания Федеральному собранию глава государства заявил, что после индексации страховой части пенсии на 7%, доходы части пожилых людей превысили прожиточный минимум, а в результате они перестали получать социальные доплаты.

"Люди почувствовали себя обманутыми", — заявил президент.

Чтобы восстановить справедливость, Министерство труда РФ заявило об изменении порядка начисления социальных доплат к пенсии.

Выступивший на заседании с докладом председатель комитета заксобрания по соцполитике Вячеслав Погудин сказал, что перерасчёт затронет более 101 тыс. 600 пенсионеров Среднего Урала, для которых пересчитают положенные выплаты в соответствии с законодательством. Доплата составит от 450 руб. и выше - в зависимости от стажа и прочих особенностей начисления пенсий и будет произведена "задним числом" - с 1 января, причем, в апреле деньги перечислят сразу за три месяца. Из федерального бюджета регион на эти цели получит около 530 млн руб. Отметим, что всего в 2018 году в Свердловской области пенсии по возрасту были назначены для 50 тыс. человек.

Все депутаты единогласно поддержали это решение. Единственным, кто внёс при обсуждении вопроса долю скепсиса, был представитель КПРФ Александр Ладыгин, заявивший, что "пенсионеров из беспросветной нищеты подняли до уровня просто нищеты".

Как пояснила Накануне.RU председатель областного парламента Людмила Бабушкина, сегодняшнее заседание было необходимо, чтобы при рассмотрении соответствующего законопроекта в Государственной думе мнение Свердловской области было учтено.

"Всё, что касается федеральных законов, направленных на решение социальных, бюджетных вопросов, а также изменяющих доходы граждан, обязательно рассматриваются с учётом мнения регионов, - пояснила спикер. - 12 марта законопроект будут рассматривать в Государственной думе во втором чтении, уже имея нашу поддержку".

Напомним, в России с января 2019 года стартовала пенсионная "реформа" - по инициативе Владимира Путина возраст выхода на пенсию поэтапно, в среднем на полгода каждый год, будет повышен для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин с 55 до 60 лет. Первыми прочувствуют новую "реформу" на себе мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года рождения. Они выйдут на пенсию не в 2019, а в 2020 году - в 56 лет и 61 год соответственно.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

С барского плеча: части свердловских пенсионеров поднимут пенсии, доплата составит от 450 рублей в месяц

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: доплата к пенсии, Вячеслав Погудин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.03.2019 12:13 Мск Свердловские депутаты соберутся на внеочередное заседание из-за Путина

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что делать с чиновниками, допускающими антисоциальные высказывания?

Результаты 399

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети