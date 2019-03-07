С барского плеча: части свердловских пенсионеров поднимут пенсии, доплата составит от 450 рублей в месяц

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области провели внеочередное заседание, чтобы рассмотреть один вопрос - о внесении изменений в федеральный закон "О государственной социальной помощи", который предполагает индексацию пенсий, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, инициатива о перерасчете пенсий принадлежит Владимиру Путину - 20 февраля в ходе своего послания Федеральному собранию глава государства заявил, что после индексации страховой части пенсии на 7%, доходы части пожилых людей превысили прожиточный минимум, а в результате они перестали получать социальные доплаты.

"Люди почувствовали себя обманутыми", — заявил президент.

Чтобы восстановить справедливость, Министерство труда РФ заявило об изменении порядка начисления социальных доплат к пенсии.

Выступивший на заседании с докладом председатель комитета заксобрания по соцполитике Вячеслав Погудин сказал, что перерасчёт затронет более 101 тыс. 600 пенсионеров Среднего Урала, для которых пересчитают положенные выплаты в соответствии с законодательством. Доплата составит от 450 руб. и выше - в зависимости от стажа и прочих особенностей начисления пенсий и будет произведена "задним числом" - с 1 января, причем, в апреле деньги перечислят сразу за три месяца. Из федерального бюджета регион на эти цели получит около 530 млн руб. Отметим, что всего в 2018 году в Свердловской области пенсии по возрасту были назначены для 50 тыс. человек.

Все депутаты единогласно поддержали это решение. Единственным, кто внёс при обсуждении вопроса долю скепсиса, был представитель КПРФ Александр Ладыгин, заявивший, что "пенсионеров из беспросветной нищеты подняли до уровня просто нищеты".

Как пояснила Накануне.RU председатель областного парламента Людмила Бабушкина, сегодняшнее заседание было необходимо, чтобы при рассмотрении соответствующего законопроекта в Государственной думе мнение Свердловской области было учтено.

"Всё, что касается федеральных законов, направленных на решение социальных, бюджетных вопросов, а также изменяющих доходы граждан, обязательно рассматриваются с учётом мнения регионов, - пояснила спикер. - 12 марта законопроект будут рассматривать в Государственной думе во втором чтении, уже имея нашу поддержку".

Напомним, в России с января 2019 года стартовала пенсионная "реформа" - по инициативе Владимира Путина возраст выхода на пенсию поэтапно, в среднем на полгода каждый год, будет повышен для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин с 55 до 60 лет. Первыми прочувствуют новую "реформу" на себе мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года рождения. Они выйдут на пенсию не в 2019, а в 2020 году - в 56 лет и 61 год соответственно.