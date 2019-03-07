07 Марта 2019
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В России заметно подорожал валидол

Росстат заявил о заметном росте цен на отдельные виды медикаментов и медицинских товаров, который произошел в феврале. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики.
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По данным ведомства, валидол стал дороже на 5,8%, а линекс – на 2,3%. Также подорожали корвалол, валокордин, эналаприл, офтан катахром, таурин, аллохол, поливитамины с макро- и микроэлементами и ртутные медицинские термометры. Их цена выросла на 1-1,9%.

Вместе с тем, стоимость некоторых лекарств стала меньше. По данным Росстата, цены на лоперамид снизились на 1,2%, а на отечественные поливитамины без минералов – на 0,4%.

Напомним, на днях Правительство РФ одобрило внесенный Минздравом законопроект, который предусматривает частичное возмещение налогоплательщикам стоимости лекарств из списка жизненно необходимых и важнейших препаратов.

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В России заметно подорожал валидол

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Теги: валидол, цена, лекарства, Росстат



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