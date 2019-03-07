07 Марта 2019
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Высокинский всех простит? Громкие угрозы мэра из-за уборки снега пришлись на потепление

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский, видимо, простит руководителей районов, которым грозило увольнение из-за плохой уборки снега. В уральской столице продолжается потепление, и, по данным Уральского гидрометцентра, к концу недели температура воздуха повысится до +4 градусов по Цельсию, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что глава города недоволен уборкой города - после обильных снегопадов районы оказались завалены снегом. Тогда мэр пообещал в прощеное воскресенье, 10 марта, проехаться с главами районов в автобусе и проверить улицы.

"Если результат этой работы будет отрицательный, то я буду освобождать глав районов и их профильных заместителей от занимаемых должностей прямо в ходе этого контрольного рейда", – грозился Высокинский.

Вот только только анонсированные карательные меры и угрозы пришлись на потепление. Если бы Высокинский совершил рейд в феврале, то некоторые районы и правда могли остаться без своих руководителей. Однако в марте из-за плюсовой температуры сугробы начали таять самостоятельно. Видимо, мэру придется простить подчиненных.

снег, сугробы, уборка снега(2019)|Фото: Накануне.RU

Справедливости ради, стоит отметить, что то ли под страхом увольнения, то ли при помощи погоды, районные администрации действительно начали активнее вывозить снег. По официальным данным, например, с территории Октябрьского района на специализированные полигоны за прошедшие сутки было вывезено более 1 тыс. 300 тонн снега. В Железнодорожном районе также продолжается круглосуточная уборка улично-дорожной сети от снега. В Верх-Исетском районе за прошедшие сутки на полигон вывезено более 1 тыс. 200 тонн снега и льда. В Чкаловском районе вывезли более 2 тыс. 700 тонн снега. Орджоникидзевский район отправил на снегоприемочные полигоны более 2 тыс. тонн снежной массы.

Вместе с тем, пока темп работ недостаточен, чтобы говорить об избавлении от извечной проблемы Екатеринбурга в межсезонье – грязи на улицах. Высокинский ставил задачу сделать улицы чистыми к 15 марта. Возможно, если бы работа по вывозу снега была организована должным образом на протяжении всей зимы, а не только к ее концу, то с этой задачей было бы справиться проще.

Отметим, что на некачественную уборку улиц этой зимой неоднократно указывали и горожане и Госавтоинспекция. Жители указывали, что снег с дорог и тротуаров не убирается, а просто сдвигается к обочине, образуя валы. ГИБДД указывала, что нарушения выражены в наличии снежного наката на проезжей части, снежных валов, а также было обнаружено, что пешеходные переходы не расчищались от снега. Были претензии к качеству уборки парка Зеленая роща, где трактор повредил стволы вековых деревьев. Затянули с уборкой и владельцы коммерческих площадок – им пришлось угрожать штрафами.

снегопад, сугроб, уборка снега, трактор(2019)|Фото: Накануне.RU

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Высокинский всех простит? Громкие угрозы мэра из-за уборки снега пришлись на потепление

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Теги: уборка снега, снегопад, служба благоустройства, александр высокинский



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Ранее 28.02.2019 07:51 Мск Высокинский поручил квартальным тщательно проверить уборку снега в Екатеринбурге

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