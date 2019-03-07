Высокинский всех простит? Громкие угрозы мэра из-за уборки снега пришлись на потепление

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский, видимо, простит руководителей районов, которым грозило увольнение из-за плохой уборки снега. В уральской столице продолжается потепление, и, по данным Уральского гидрометцентра, к концу недели температура воздуха повысится до +4 градусов по Цельсию, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что глава города недоволен уборкой города - после обильных снегопадов районы оказались завалены снегом. Тогда мэр пообещал в прощеное воскресенье, 10 марта, проехаться с главами районов в автобусе и проверить улицы.

"Если результат этой работы будет отрицательный, то я буду освобождать глав районов и их профильных заместителей от занимаемых должностей прямо в ходе этого контрольного рейда", – грозился Высокинский.

Вот только только анонсированные карательные меры и угрозы пришлись на потепление. Если бы Высокинский совершил рейд в феврале, то некоторые районы и правда могли остаться без своих руководителей. Однако в марте из-за плюсовой температуры сугробы начали таять самостоятельно. Видимо, мэру придется простить подчиненных.

Справедливости ради, стоит отметить, что то ли под страхом увольнения, то ли при помощи погоды, районные администрации действительно начали активнее вывозить снег. По официальным данным, например, с территории Октябрьского района на специализированные полигоны за прошедшие сутки было вывезено более 1 тыс. 300 тонн снега. В Железнодорожном районе также продолжается круглосуточная уборка улично-дорожной сети от снега. В Верх-Исетском районе за прошедшие сутки на полигон вывезено более 1 тыс. 200 тонн снега и льда. В Чкаловском районе вывезли более 2 тыс. 700 тонн снега. Орджоникидзевский район отправил на снегоприемочные полигоны более 2 тыс. тонн снежной массы.

Вместе с тем, пока темп работ недостаточен, чтобы говорить об избавлении от извечной проблемы Екатеринбурга в межсезонье – грязи на улицах. Высокинский ставил задачу сделать улицы чистыми к 15 марта. Возможно, если бы работа по вывозу снега была организована должным образом на протяжении всей зимы, а не только к ее концу, то с этой задачей было бы справиться проще.

Отметим, что на некачественную уборку улиц этой зимой неоднократно указывали и горожане и Госавтоинспекция. Жители указывали, что снег с дорог и тротуаров не убирается, а просто сдвигается к обочине, образуя валы. ГИБДД указывала, что нарушения выражены в наличии снежного наката на проезжей части, снежных валов, а также было обнаружено, что пешеходные переходы не расчищались от снега. Были претензии к качеству уборки парка Зеленая роща, где трактор повредил стволы вековых деревьев. Затянули с уборкой и владельцы коммерческих площадок – им пришлось угрожать штрафами.