07 Марта 2019
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Прокуратура потребует остановить строительство завода по розливу воды для Китая на Байкале

Прокуратура обратится в суд с целью приостановления строительства завода по производству питьевой воды в поселке Култук на Байкале.

Стройку ведет ООО "Аквасиб", владельцами которого являются Дацинская водная компания ООО "Озеро Байкал" и Ольга Мульчак. Стоимость завода оценивается в 1,4 млрд рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Иркутской области, в ходе проверки было выявлено, что предприятие "АкваСиб" нарушило федеральные законы "Об охране окружающей среды" и "Об отходах производства и потребления".

В частности, на территории строящегося завода были обнаружены следы розлива нефтепродуктов, по периметру стройплощадки - локальные навалы отходов производства.

Кроме того, разрешение на проведение работ для обустройства траншей для размещения водоводов, выданное администрацией Култукского городского поселения Слюдянского района, на момент проверки не было предоставлено.

Ранее в прокуратуре отмечали, что в полном объеме не была дана оценка возможному воздействию объекта на окружающую среду. В заключении экспертизы отсутствуют полные и объективные данные о потенциальном влиянии на водные объекты, почвы, животный и растительный мир. Кроме того, непосредственно на месте строительства останавливаются в сезон миграции перелетные птицы.

Как сообщало Накануне.RU, строительство завода по розливу воды для Китая на берегу Байкала привлекло внимание активистов, петиция против строительства объекта собрала уже более 800 тысяч подписей.

Активисты "Экозащиты 365" собрали в Иркутске пресс-конференцию, где рассказали о предстоящем всероссийском митинге под лозунгом "Спаси Байкал". Мероприятие ориентировочно запланировано на 23 марта.

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Прокуратура потребует остановить строительство завода по розливу воды для Китая на Байкале

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Теги: байкал, завод, прокуратура



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Ранее 21.02.2019 14:48 Мск Активисты планируют всероссийский митинг против завода по розливу байкальской воды для Китая
Ранее 03.05.2017 09:19 Мск Китайские СМИ отреагировали на петиции против строительства завода по розливу байкальской воды

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