07 Марта 2019
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Эксперты составили рейтинг самых "выпивающих" регионов России: Московская область в топ-5

Эксперты назвали пять российских регионов, которые являются лидерами по продаже спиртного. Такой рейтинг составили специалисты Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРА).
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По их данным, бесспорным лидером в этом плане является Ненецкий автономный округ. Затем следуют Сахалинская, Московская и Магаданская области, а также Карелия. Оказалось, что в данных регионах в 2018 году каждый гражданин в среднем приобрел по 25 литров спиртных напитков. В среднем по стране этот показатель составляет 14,3 литра.

Как объясняют специалисты, данный рейтинг - не пример массовой алкоголизации населения. Все объясняется проще: в этих субъектах РФ у людей есть больше средств на приобретение легальной спиртосодержащей продукции, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, недавно стало известно, что в России могут установить минимальную розничную цену на пиво. Также должны измениться требования к качеству напитка.

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Эксперты составили рейтинг самых "выпивающих" регионов России: Московская область в топ-5

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Теги: рейтинг, алкоголь, Россия



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