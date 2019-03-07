07 Марта 2019
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"Звание получил при нацистах". В Екатеринбурге остановку назвали в честь ученого, осужденного за измену Родине

В Екатеринбурге назвали остановку "в честь академика" Тимофеева-Ресовского, хотя такое звание он получил в 1940 году в Германской академии естествоиспытателей "Леопольдина", то есть при Третьем рейхе. Мэрия города переименовывать ничего не собирается. Об этом на своей странице в Facebook рассказала научный сотрудник УрО РАН Нина Садыкова, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По словам Садыковой, специалисты по наименованиям не потрудились проверить биографию великого человека, в честь которого называют улицу в Академическом районе. "Биолог Н.В. Тимофеев-Ресовский не был академиком", - пишет ученый.

Хотя он был избран действительным членом Германской Академии "Леопольдина", но, как отмечает Нина Садыкова, членство в иностранной академии, тем более полученное в нацистской Германии, не является основанием, чтобы в России ставить рядом с именем ученого звание академика.

Отметим, что весной 1937 года советское консульство отказалось в очередной раз продлевать Тимофеевым-Ресовским паспорта — тем самым настоятельно предлагая им вернуться в СССР. Однако Тимофеев-Ресовский отказался вернуться в Советский Союз и продолжал жить и работать в гитлеровской Германии, за что после Второй мировой войны он был осужден в СССР за измену Родине как невозвращенец.

При этом отмечается, что научно-исследовательская деятельность Тимофеева-Ресовского в предвоенной Германии внесла фундаментальный вклад в ряд областей современной биологии. Здесь он открыл и обосновал фундаментальные положения современной генетики развития и популяционной генетики. Он также принял участие в создании основ современной радиационной генетики.

Во время Второй мировой войны сын Тимофеева-Ресовского Дмитрий стал членом подпольной антинацистской организации под названием "Берлинский комитет ВКП(б)", созданной Н. С. Бушмановым. Дмитрий был арестован гестапо и погиб в концлагере. Сам Николай Тимофеев-Ресовский выдавал различные справки "остарбайтерам", бежавшим с фабрик.

Весной 1945 года Тимофеев-Ресовский отказался от предложения перевести свой отдел на запад Германии и сохранил весь коллектив и оборудование до прихода советских войск. В апреле 1945 года советская военная администрация назначила его директором Института исследований мозга в Бухе (после бегства весной 1945 года прежнего директора профессора Шпатца).

13 сентября 1945 года Тимофеев-Ресовский был задержан опергруппой НКВД города Берлина, этапирован в Москву и помещён во внутреннюю тюрьму НКГБ. 4 июля 1946 года Военная коллегия Верховного суда РСФСР приговорила его к 10 годам лишения свободы по обвинению в измене Родине.

В 1947 году в связи с советскими работами по созданию атомной бомбы как специалиста по радиационной генетике Тимофеева-Ресовского перевели из лагеря на "Объект 0211" в Челябинской области (теперь — город Снежинск) для работы по проблемам радиационной безопасности. С 1947 года заведовал биофизическим отделом "Объекта 0211", в 1951 году был освобожден из заключения, а в 1955 году с него была снята судимость. В 1955—1964 годах заведовал отделом биофизики в Институте биологии УФ АН СССР в Свердловске.

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"Звание получил при нацистах". В Екатеринбурге остановку назвали в честь ученого, осужденного за измену Родине

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Теги: академический, германская академия естествоиспытателей Леопольдина, Николай Тимофеев-Ресовский



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