На Южном Урале сельхозпредприятие получит областную поддержку

Губернатор Борис Дубровский поручил региональному минсельхозу разработать дополнительные меры поддержки для южноуральских аграриев по строительству каркасно-тентовых ангаров. Об этом глава области заявил по итогам визита на сельскохозяйственное предприятие "Уштаганское" в Чебаркульском районе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

"Посмотрели перспективное сельхозпредприятие "Уштаганское", считаю, что вот таким хозяйственникам мы должны оказывать поддержку. Есть конкретные планы развития, и я дал поручение региональному минсельхозу посмотреть, чем мы сможем помочь в реализации проектов", - отметил он.

Предприятие планирует реализовать проект по увеличению производственных мощностей, строительству каркасно-тентовых ангаров и доильного зала. Однако для его осуществления нужна государственная поддержка. Губернатор поручил рассмотреть возможность оказания помощи хозяйству со стороны областного правительства.

Добавим, что сельхозпредприятие было основано в 2006 году. В прошлом году было собрано 2 тыс. 668 тонн зерна, а валовое производство молока составило 3 тыс. 618 тонн.

Отметим, что в 2018 году чебаркульские сельскохозяйственные предприятия получили господдержку из федерального и областного бюджета на сумму 108 млн рублей.