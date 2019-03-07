07 Марта 2019
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Общество За рубежом

В США присяжные признали россиянку виновной в похищении собственных детей

Россиянка Богдана Осипова, которая находится под арестом в США, признана виновной в похищении своих детей и вымогательстве.

Такое решение единогласно приняли присяжные в ходе судебного заседания, состоявшегося в городе Уичито (штат Канзас), сообщает ТАСС. Судья вынесет окончательный приговор и огласит наказание в течение двух месяцев.

Осипову обвиняли в том, что в 2014 году, будучи беременной, она вывезла из США в Россию дочь без согласования с супругом-американцем. Второй ребенок появился на свет на территории РФ, после чего супруги развелись.

В Штатах суд решил, что обе девочки, имеющие двойное гражданство, должны жить с отцом. Женщине грозит до 83 лет лишения свободы и до 1,25 млн долларов штрафа.

Как сообщает Regnum, согласно решению российского суда, оба ребенка должны жить с матерью. Дети сейчас находятся в Калининградской области.

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В США присяжные признали россиянку виновной в похищении собственных детей

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Теги: сша, богдана осипова, дети



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