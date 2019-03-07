В Зауралье осудили двух иностранцев, которые по новым паспортам незаконно приехали в Россию

В Курганской области суд признал двух таджиков виновными в незаконном пересечении госграницы.

Осенью 2017 года мужчины по новым таджикским паспортам на автобусе через территорию Петуховского района въехали в Россию, однако ранее въезд им был запрещен, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Нелегалов задержали в июне прошлого года на территории Московской области.

Каждому назначили по 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима.