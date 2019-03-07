07 Марта 2019
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Депутаты предложили разрешить иностранным судам перевозки СПГ по Севморпути

Депутаты Госдумы предложили разрешить перевозки СПГ по российской части Северного морского пути судам под иностранными флагами. Поправки в Кодекс торгового мореплавания внесены в "нижнюю палату", передает корреспондент Накануне.RU.
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Авторы - депутаты Виктор Дерябкин, Владимир Синяговский и Сергей Сопчук - указывают, что существующее правовое регулирование позволяет осуществлять каботаж СПГ только под российским флагом, исключения оформляются отдельными постановлениями Правительства. Как сообщало Накануне.RU, для газовозов "Ямала СПГ" будет сделано исключение, так как для вывоза продукции действующих на Ямале СПГ-заводов используется флот, построенный на корейских верфях. Управление судами ледового класса осуществляется российскими и международными перевозчиками под флагами иностранных государств.

НОВАТЭК строит несколько перевалочных пунктов, на которых будет осуществляться перевалка СПГ на российские суда. Морские перевозки до пункта перевалки формально попадают под понятие "каботаж". Действующее ограничение на привлечение судов под иностранным флагом создает серьезные препятствия для привлечения внешнего финансирования проектов, фрахта дополнительных судов с международного рынка и увеличивает геополитические риски, связанные с агрессивной санкционной политикой, проводимой рядом западных государств, отмечают депутаты в пояснениях к проекту.

"Принятие законопроекта направлено на уточнение особенностей регулирования каботажных перевозок с учетом возникающих в ходе реализации крупных СПГ проектов проблем и пробелов правового регулирования, создает предпосылки для решения проблемы газификации ряда отдаленных регионов РФ, предоставив им возможность в полной мере пользоваться самым современным и экологичным видом топлива, и будет способствовать социальному и макроэкономическому развитию территорий вдоль трасс СМП и обеспечению газом опорных баз Минобороны России вдоль трасс СМП, а также направлено на развитие экспортного потенциала".

Напомним, грузопоток по Северному морскому пути, согласно поручениям президента, к 2024 г. должен увеличиться до 80 млн т грузов в год. Один лишь НОВАТЭК к 2030 г. планирует производить 70 млн т СПГ в год.

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Депутаты предложили разрешить иностранным судам перевозки СПГ по Севморпути

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Теги: СПГ, Северный морской путь, сжиженный газ, каботаж



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