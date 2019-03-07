На Ямале следователи вылетели на место смерти оленевода

На Ямале по факту смерти оленевода возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Сейчас следователи выдвинулись, но пока не прибыли на место трагедии - туда сложно добраться, сообщила Накануне.RU старший помощник руководителя окружного управления СКР по связям со СМИ Елена Демьянова.

Дело возбуждено по факту – информация о найденном теле поступила поздно вечером 5 марта от участкового. При этом имеющаяся информация – "слухи и домыслы", уточнила она.

"Сейчас на место вылетела следственно-оперативная группа, туда попасть очень трудно. Когда они прибудут на место и изучат обстановку, станет ясна картина случившегося", - сказала Демьянова.

Напомним, ранее появилась информация о том, что тело нашли, предположительно, в буровой "Газпрома".