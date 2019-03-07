07 Марта 2019
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО

На Ямале следователи вылетели на место смерти оленевода

На Ямале по факту смерти оленевода возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Сейчас следователи выдвинулись, но пока не прибыли на место трагедии - туда сложно добраться, сообщила Накануне.RU старший помощник руководителя окружного управления СКР по связям со СМИ Елена Демьянова.

Дело возбуждено по факту – информация о найденном теле поступила поздно вечером 5 марта от участкового. При этом имеющаяся информация – "слухи и домыслы", уточнила она.

"Сейчас на место вылетела следственно-оперативная группа, туда попасть очень трудно. Когда они прибудут на место и изучат обстановку, станет ясна картина случившегося", - сказала Демьянова.

Напомним, ранее появилась информация о том, что тело нашли, предположительно, в буровой "Газпрома".

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На Ямале следователи вылетели на место смерти оленевода

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Теги: Газпром, буровая, оленевод, Сабета, Ямал



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