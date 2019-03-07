Полиция просит свердловчан рассказать о точках продаж наркотиков и притонах

В ближайшие дни на Среднем Урале стартует широкомасштабная профилактическая акция "Сообщи, где торгуют смертью", направленная на активизацию борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь областного полицейского Главка Валерий Горелых.

По его данным, мероприятие пройдет в два этапа: с 11 по 22 марта и с 11 по 22 ноября 2019 года. Тех, кто располагает сведениями о точках сбыта опасного зелья, о конкретных наркодилерах, притонах, местах возможного хранения запрещенного в свободном обороте товара, иных противоправных деяниях, полиция просит проинформировать в любой территориальный ОВД или по круглосуточному "телефону доверия" главного управления МВД России по Свердловской области: 8 (343) 358-71-61.

Об итогах кампании "Сообщи, где торгуют смертью" в МВД обещают рассказать дополнительно.