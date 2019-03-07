В Индии опровергли сообщения о сбитом Пакистаном Су-30

Нью-Дели опроверг заявление Исламабада о том, что индийские истребители Су-30 якобы были сбиты в ходе столкновения в конце февраля.

Все самолеты Су-30, участвовавшие в бою с Пакистаном в Кашмире, вернулись на свои базы, говорится в заявлении Минобороны Индии.

По словам представителя ведомства, Пакистан этими заявлениями пытался скрыть потерю собственного истребителя, передает Regnum.

Напомним, причиной обострения отношений между странами стал теракт 14 февраля в Кашмире, который унес жизни более 40 индийских военных. После теракта ВВС Индии нанесли удары по лагерям террористов на пакистанской территории. ВВС Пакистана атаковали нарушителей воздушного пространства и заявили о двух сбитых индийских самолетах.

Ранее индийский отставной генерал выразил мнение, что Индии пришлось нанести авиаудары в ответ на использование Пакистаном терроризма, как оружия для решения кашмирского вопроса.