В Югре дифференцируют тарифы на вывоз мусора для сел и городов

В Ханты-Мансийском автономном округе могут изменить тарифы на вывоз ТКО для сел и городов. Губернатор региона Наталья Комарова на встрече с главными редакторами окружных СМИ отметила, что сейчас существует проблема несправедливого распределения платежей между теми, кто находится в населенном пункте и далека за его чертой.

Комарова отметила, что немало юридических лиц располагаются за пределами поселений.

"Следовательно, затраты для того, чтобы доставить ТКО от их жизнедеятельности на сформированные площадки или межмуниципальные полигоны существенно выше, чем от населения. А котел один. И получается, что жители могут доплачивать за этих юридических лиц", - приводит ее слова РИЦ "Югра".

Справедливость тарифов влатси ХМАО обсудят с жителями.