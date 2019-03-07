Екатеринбургские биатлонистки вновь завоевали медали на Универсиаде

07 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Нужно бороться…" Завещание Жореса Алферова

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Спорт Свердловская область Уральский ФО

Екатеринбургские биатлонистки вновь завоевали медали на Универсиаде

В Красноярске завершилась третья биатлонная гонка Всемирных студенческих игр 2019 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Федерации биатлона Свердловской области, две екатеринбургские спортсменки, Ирина Казакевич и Тамара Воронина, вновь завоевали медали, на этот раз в гонке преследования.

биатлонистки Ирина Казакевич, Екатерина Мошкова, Тамара Воронина, Универсиада-2019(2019)|Фото: Федерация биатлона Свердловской области

Тройка лидеров в пасьюте осталась точно такой же как и в спринте: югорчанка Екатерина Мошкова вновь одержала победу, у Казакевич и Ворониной "серебро" и "бронза" соответственно.

Перед последней стрельбой Казакевич лидировала, но допустила промах и зашла на штрафной круг. Шедшая с небольшим отставанием второй Мошкова отстрелялась чисто. Она ушла на финишный круг первой и сумела удержать преимущество над Казакевич. Тамара Воронина в свою очередь не позволила догнать себя бежавшей на четвертой позиции Валерии Васнецовой.

биатлонистки Ирина Казакевич, Екатерина Мошкова, Тамара Воронина, Универсиада-2019(2019)|Фото: Федерация биатлона Свердловской области

Отметим, что во всех трех женских гонках на Универсиаде весь пьедестал оставался за российскими девушками.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Екатеринбургские биатлонистки вновь завоевали медали на Универсиаде

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: биатлон, Универсиада, гонка преследования, Ирина Казакевич, Тамара Воронина, Екатерина Мошкова



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что делать с чиновниками, допускающими антисоциальные высказывания?

Результаты 399

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети