Екатеринбургские биатлонистки вновь завоевали медали на Универсиаде

В Красноярске завершилась третья биатлонная гонка Всемирных студенческих игр 2019 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Федерации биатлона Свердловской области, две екатеринбургские спортсменки, Ирина Казакевич и Тамара Воронина, вновь завоевали медали, на этот раз в гонке преследования.

Тройка лидеров в пасьюте осталась точно такой же как и в спринте: югорчанка Екатерина Мошкова вновь одержала победу, у Казакевич и Ворониной "серебро" и "бронза" соответственно.

Перед последней стрельбой Казакевич лидировала, но допустила промах и зашла на штрафной круг. Шедшая с небольшим отставанием второй Мошкова отстрелялась чисто. Она ушла на финишный круг первой и сумела удержать преимущество над Казакевич. Тамара Воронина в свою очередь не позволила догнать себя бежавшей на четвертой позиции Валерии Васнецовой.

Отметим, что во всех трех женских гонках на Универсиаде весь пьедестал оставался за российскими девушками.