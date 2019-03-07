В Магнитогорске главу района, задержанного за взятку, отправили под домашний арест

Главу Ленинского района Магнитогорска Ивана Крылова, обвиняемого в получении взятки и превышении должностных полномочий, отправили под домашний арест, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следователи считают, что в 2014-2015 гг. Крылов получил от местных бизнесменов более 150 тыс. руб. за принятие решений в их пользу по распоряжению муниципальным имуществом.

Уголовное дело соединено в одном производстве с ранее возбужденным уголовным делом по факту превышения должностных полномочий.

По версии следствия, в 2015-2016 гг. должностные лица мэрии дали указания индивидуальным предпринимателям перечислить денежные средства на финансирование проведения новогодних праздников.