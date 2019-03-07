07 Марта 2019
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Депутат-единоросс извинился за слова о пенсионерах-"тунеядцах"

Депутат Волгоградской областной думы от "Единой России" Гасан Набиев попросил прощения за высказывание о том, что маленькие пенсии получают только "тунеядцы и алкаши".

Парламентарий пояснил, что в качестве примера приводил ситуацию с работниками его предприятия, что, признал он, было некорректно.

"Я прошу прощения у всех, кого совершенно справедливо возмутило мое неточное высказывание по поводу пенсий", - цитирует Набиева Regnum.

Видео с речью депутата ранее появилось в Сети. Напомним, реплика прозвучала во время обсуждения проекта федерального закона о социальных доплатах к пенсии неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума. Госдума предлагает прибавить к пенсии таких граждан 700 рублей.

Прожиточный минимум в Волгоградской области составляет 8569 руб. Коммунист Михаил Таранцов заявил, что реальный прожиточный минимум в регионе составляет 20 тыс. руб.

В ответ на это Гасан Набиев, который в прошлом являлся гендиректором "Газпром трансгаз Волгоград", заявил, что был руководителем крупного предприятия, где работало около 6 тыс. человек, и что работники этого предприятия получают пенсии в 16-20 тыс. руб. Парламентарий заявил, что малоимущие создали себя сами, а могли бы быть "нормальными людьми".

В волгоградском отделении "Единой России" извинились за слова Набиева, отметив, что это сугубо его личное мнение. "Публичным людям надо думать прежде, чем делать разного рода заявления", - подчеркнул секретарь регионального отделения партии Сергей Горняков.

Отметим, что согласно декларации о доходах и имуществе за 2017 год Гасан Набиев заработал 13,8 миллиона рублей, в собственности у него – три квартиры. По данным за 2016 год парламентарий был значительно богаче: задекларированный доход Гасана Набиева составил 56,5 миллиона рублей.

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Депутат-единоросс извинился за слова о пенсионерах-"тунеядцах"

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Теги: Гасан Набиев, Единая Россия, пенсионеры, тунеядцы



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Ранее 06.03.2019 21:15 Мск Волгоградский депутат заявил, что маленькие пенсии получают "тунеядцы и алкаши"

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