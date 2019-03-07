"Манчестер Юнайтед" забил ПСЖ три мяча в гостях и выбил французов из Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Юнайтед" сенсационно выбил французский ПСЖ из Лиги чемпионов УЕФА. В 1/8 финала команда Оле Гуннара Сульшера одержала уверенную гостевую победу, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, первый матч этих команд в Англии завершился победой парижан со счетом 0:2. Чтобы проходить дальше, "МЮ" требовалось забивать три мяча в гостях. И они сделали это: на 2-й минуте Ромелу Лукаку распечатал ворота Джанлуиджи Буффона. Однако уже через 10 минут Хуан Бернат восстановил равновесие. На исходе получаса игры Лукаку оформил дубль, добив мяч после дальнего удара Маркуса Рэшфорда.

Во втором тайме ПСЖ пошел вперед и даже забил гол, но его отменили из-за офсайда. А в самом конце встречи одна из последних атак манкунианцев привела к пенальти: мяч угодил в руку французского защитника в штрафной хозяев. Арбитр, посмотрев повтор несколько минут, указал на точку. 11-метровый уверенно реализовал Рэшфорд.

"Манчестер Юнайтед" идет дальше за счет большего числа голов на чужом поле, а ПСЖ покидает турнир.

Напомним, ранее на этой неделе случилась еще одна сенсация: амстердамский "Аякс" выбил из Лиги чемпионов действующего победителя – мадридский "Реал".