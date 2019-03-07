МТС заплатит $850 млн за взятки в Узбекистане

Сотовый оператор МТС по договоренности с комиссией по ценным бумагам и биржам и Министерством юстиции США выплатит $850 млн штрафа для урегулирования претензий о коррупции во время выхода компании на рынок Узбекистана.

Расследование в отношении оператора началось в 2014 г. Следствие заподозрило МТС, а также Veon и Telia Company AB во взятках структурам, предположительно связанным с дочерью первого президента Узбекистана Гульнарой Каримовой в обмен на помощь в выходе на новый рынок и работать на нем, предполагало следствие.

Минюст США насчитал между МТС и компаниями Swisdorn и Takilant как минимум восемь спорных сделок на общую сумму $380 млн, сообщает РБК.



Еще до начала расследования МТС ушла из Узбекистана, компания в 2012 г. лишилась лицензий на оказание услуг. Компания списала убыток от прекращения деятельности в этой стране в размере 2,7 млрд руб.

Как сообщало Накануне.RU, Гульнара Каримова в 2015 г. была приговорена к пяти годам ограничения свободы по обвинению в вымогательстве и уклонении от уплаты налогов, совершенных в составе организованной преступной группы в 2001-2013 гг.