МТС заплатит $850 млн за взятки в Узбекистане

07 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Разруха в головах"? Бортко идет на выборы

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России За рубежом

МТС заплатит $850 млн за взятки в Узбекистане

Сотовый оператор МТС по договоренности с комиссией по ценным бумагам и биржам и Министерством юстиции США выплатит $850 млн штрафа для урегулирования претензий о коррупции во время выхода компании на рынок Узбекистана.

Расследование в отношении оператора началось в 2014 г. Следствие заподозрило МТС, а также Veon и Telia Company AB во взятках структурам, предположительно связанным с дочерью первого президента Узбекистана Гульнарой Каримовой в обмен на помощь в выходе на новый рынок и работать на нем, предполагало следствие.

Минюст США насчитал между МТС и компаниями Swisdorn и Takilant как минимум восемь спорных сделок на общую сумму $380 млн, сообщает РБК.

Еще до начала расследования МТС ушла из Узбекистана, компания в 2012 г. лишилась лицензий на оказание услуг. Компания списала убыток от прекращения деятельности в этой стране в размере 2,7 млрд руб.

Как сообщало Накануне.RU, Гульнара Каримова в 2015 г. была приговорена к пяти годам ограничения свободы по обвинению в вымогательстве и уклонении от уплаты налогов, совершенных в составе организованной преступной группы в 2001-2013 гг.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

МТС заплатит $850 млн за взятки в Узбекистане

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: МТС, взятки, узбекское дело



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что делать с чиновниками, допускающими антисоциальные высказывания?

Результаты 388

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети