Кандидаты в курские губернаторы вдвое увеличили избирательный фонд

Курская областная дума приняла поправки депутатов "Единой России" о почти двукратном увеличении избирательного фонда кандидатов в губернаторы — с 50 млн руб. до 90 млн руб.

Единороссы, от которых будет выдвигаться врио главы региона Роман Старовойт, говорят о создании "благоприятных условий для агитации". Оппозиция настаивает на избыточности средств и риске подкупа избирателей. По мнению экспертов, партия власти поднимает лимиты на случай проблемной избирательной кампании.

Согласно пояснительной записке, увеличение предельного размера избирательного фонда на губернаторских выборах "расширит возможности для агитации и будет способствовать повышению степени открытости и прозрачности финансирования избирательной кампании". Как сообщил один из авторов законопроекта Александр Кичигин, инициатива ставит все 70 партий в равное положение.

"Поддержка избирателей — не является ли это подкупом?" — отреагировал на слова единоросса член фракции ЛДПР Владимир Федоров. Он подчеркнул, что 90 млн руб. тратить просто некуда: "В прошлый раз победитель [Александр Михайлов, набрал 66,8%] потратил всего 14 млн руб. Такая большая сумма предполагает какие-то нехорошие действия с ней".

Тем не менее, депутаты поддержали законопроект, против выступила только оппозиция. Это была вторая попытка увеличить избирательный фонд кандидатов. В конце февраля единороссы предлагали поднять фонд до 100 млн руб., однако тогда им не хватило голосов: часть депутатов попросту отсутствовали на заседании, сообщает "Коммерсант".