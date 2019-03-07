Су-34 "нанесли" ракетно-бомбовый удар в Курганской области

Бомбардировщики Су-34 авиационного полка, дислоцированного в Челябинской области, в ходе учения нанесли ракетно-бомбовый удар на авиационном полигоне в Курганской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального военного округа, около 50 авиационных бомб весом по 50 кг и более 100 неуправляемых ракет выпустили экипажи самолетов по "бронированной технике" и "командному пункту" условного противника.

В маневрах было задействовано более 10 самолетов, а также около 100 военнослужащих.

Ранее танковые подразделения Центрального военного округа отработали ведение боя под Челябинском. Согласно легенде, экипажи танков Т-72Б совместно с усиленным мотострелковым батальоном заняли опорный пункт, после чего попали в окружение вооруженных формирований.