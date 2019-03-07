В Екатеринбурге ищут водителя, скрывшегося с места ДТП после наезда на ребенка

Вечером 6 марта в Екатеринбурге произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.

Как сообщили Накануне.RU в отделении пропаганды ГИБДД города, в 21:10 на улице Новгородцевой, 11/1 водитель неустановленного автомобиля, двигаясь со стороны Высоцкого, наехал на пешехода, переходящего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП водитель скрылся с места происшествия.

В автоаварии пострадал 14-летний подросток, который был госпитализирован. По словам медиков, у ребенка закрытый перелом малой берцовой кости, сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма.

Согласно видеозаписи очевидцев, автомобилем управлял мужчина в возрасте 25-35 лет, был одет в серую куртку с капюшоном, темные брюки. По предварительным данным, он передвигался на автомобиле "Ниссан Санни". Поиски злоумышленника продолжаются.