Россияне влезают в долги в преддверии 8 марта

В России мужчины готовятся сделать подарки своим возлюбленным к Международному женскому дню.

Ради этого они оформят около 250 тысяч микрозаймов, а общая сумма долга будет исчисляться миллиардами рублей. Таковы результаты исследования финансового агрегатора "Юником24", которое привело РИА "Новости. Сумма "праздничных" кредитов превысит 2 млрд руб, что на 400 млн руб. больше, чем годом ранее.

По словам аналитиков, рост трат россиян на подарки связан с экономическими причинами - в силу отсутствия реальных доходов населения при росте цен на продукты первой необходимости, остается все меньше свободных средств. Россияне вынуждены прибегать к использованию займов.

В исследовании отмечается, что половина мужчин возьмут микрозайм для покупки косметических наборов, и лишь 15% пригласят женщин в ресторан. Далее по популярности среди подарков к 8 марта идет бытовая техника, ювелирные изделия и одежда из маха.

Напомним, россияне будут отдыхать в пятницу в связи с празднованием Международного женского дня.

8 марта выпадает на пятницу, являясь нерабочим праздничным днем. 9 и 10 марта — календарные выходные дни.

Таким образом, выходные растянутся на три дня. Кроме того, согласно Трудовому кодексу, предпраздничный рабочий день 7 марта будет сокращенным на один час, сообщает "Интерфакс".

Также мини-отпуск ждет граждан с 9 по 12 мая - выходной день с 23 февраля (суббота), переносится на пятницу, 10 мая.