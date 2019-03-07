07 Марта 2019
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Экономика В России

Исследование: через четыре года число мультимиллионеров в России вырастет на четверть

Число богатых россиян к 2023 году вырастет примерно на четверть.

Как сообщается в ежегодном исследовании The Wealth Report международной консалтинговой компании Knight Frank, в 2018 году по числу долларовых миллиардеров Россия находилась на пятом месте в мире и сохранит позицию даже через пять лет. В докладе отмечается, что показатель вырастет еще на 23% - до 124 человек в 2023 году.

Также увеличится количество россиян, благосостояние которых измеряется в миллионах долларов. Число людей с состоянием не менее $30 млн увеличится также на 24%, с 1500 человек в 2018 году до 1860 в 2023 году. Количество людей с состоянием не менее $1 млн вырастет с 163,1 тыс. человек в прошлом году до 198,5 тыс. человек в 2023 году.

В целом в ближайшие пять лет число долларовых мультимиллионеров в мире вырастет на 22% и составит 250 тыс. Наиболее существенный прирост ожидается в Индии (39%), Филиппинах (38%) и Китае (35%), сообщает ТАСС.

Тем временем, совладелец НОВАТЭКа и "Сибура" Леонид Михельсон вернулся на первое место в списке самых богатых россиян по версии Forbes. Состояние миллиардера увеличилось с $18 млрд до $24 млрд в 2018 г.

Михельсон сместил с первой строчки прошлогоднего лидера Владимира Лисина (НЛМК), который расположился на второй строчке с состоянием в $21,3 млрд, что на $2,2 млрд больше, чем в прошлом году. Стоит отметить, что впервые с 2011 г. российские бизнесмены смогли взять планку в $20 млрд. Таких олигархов пять, помимо Лисина и Михельсона, это глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов ($20,7 млрд), владелец "Северстали" Алексей Мордашов ($20,5 млрд), совладелец НОВАТЭКа и "Сибура" Геннадий Тимченко ($20,1 млрд).

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Исследование: через четыре года число мультимиллионеров в России вырастет на четверть

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Теги: миллионеры, Россия, богатство



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