Минэкономики понизило прогноз по курсу рубля

Минэкономразвития скорректировало прогноз по среднегодовому курсу рубля в 2019 году - с 63,9 руб. до 66,4 руб. за доллар.

Как сообщил глава министерства Максим Орешкин, это связано с усилением санкционного давления. "Изменение было техническое, пара процентов, связанное с тем, как складывается ситуация. Санкционная история, которая относительно прошлого прогноза усилилась, не позволяет надеяться на какое-то резкое укрепление рубля с текущих уровней", - отметил Орешкин, сообщает ТАСС.

Ранее начальник отдела продаж "БКС Брокер" Вячеслав Абрамов говорил, что курс американской валюты может вырасти до 68 руб. По словам эксперта, в начале весны такая ситуация обычна, так как инвесторы закрывают спекулятивные позиции и уходят в защитные инструменты.

Кроме того, торговая война между Вашингтоном и Пекином затронет цены и спрос на нефть, что тоже повлияет на стоимость рубля. Усугубляют ситуацию и слухи о новых антироссийских санкциях со стороны США, сообщают "Известия".