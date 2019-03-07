Двух граждан США задержали в Новосибирске
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила задержание граждан США в Новороссийске.
"Конкретные вопросы следует задавать российским правоохранительным органам", - отметила дипломат. Ранее районный суд вынес решение в отношении двух американцев, которых признали виновными в нарушении правил въезда и пребывания в России.
Как сообщил в американских СМИ представитель Церкви Иисуса Христа Святых Эрик Хоккинс, задержанными являются последователи религиозной организации мормонов.
Двух граждан США уже депортировали из РФ, сообщает ТАСС.