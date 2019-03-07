Участник президентской гонки на Украине призвал готовиться "к войне с Россией"

Кандидат в президенты Украины Сергей Кривонос призвал готовить гражданское население к "войне с Россией".

Он считает, что Киеву нужна "система" для того, чтобы всеми возможными силами и средствами бороться с "противником". По словам претендента на кресло главы государства, соответствующие пункты есть в его предвыборной программе, и вооруженные силы имеют в ней второстепенное значение.

Кривонос считает, что власти должны страны должны обучить самих граждан, чтобы те "круглыми сутками, месяцами, годами" осуществляли точечные удары. При этом украинцев необходимо вооружить нарезным оружием - отметил кандидат в президенты, сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщалось о том, что действующий президент Украины Петр Порошенко должен покинуть свой пост. Об этом говорится в статье американского аналитического центра "Атлантический совет", которая называется "Почему Порошенко не заслуживает второго срока". Дальнейшие действия и заявления из США говорят о том, что в Вашингтоне крайне недовольны Порошенко и не собираются поддерживать его на предстоящих выборах.

Накануне в Киев прилетел заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл, а посол посол США на Украине Мари Йовановичрезко раскритиковала нынешние власти. Она не утверждала, что все проблемы связаны с пребыванием Порошенко у власти, но все, что она перечислила, имеет прямое отношение к Порошенко. Так, Йованович обрушилась с критикой за отмену уголовной статьи за незаконное обогащение, которую продавливал Порошенко.