Москва обвинила Вашингтон в срыве помощи умирающим сирийцам

Американские власти сорвали гуманитарную операцию по спасению мирных сирийцев, которые находятся в лагере Рукбан.

Как говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии, командование силами США в зоне Эт-Танф не взяло на себя ответственность и не обеспечило автомобильным колоннам безопасный и спокойный проезд через контролируемую им 55-километровую зону.

В Москве и Дамаске считают, что гуманитарный конвой с продуктами в такой ситуации не сможет ничем помочь жителям Рукбана в сложившейся в лагере катастрофической ситуации, сообщает ТАСС.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что рядом с Рукбаном на спутниковых снимках обнаружили кладбище с 300 свежими захоронениями. В военном ведомстве отметили, что лагерь давно превратился в резервацию, в которой насильно удерживаются заложники.

Как сообщалось ранее, Вашингтон после вывода войск намерен оставить в Сирии миротворческую группу в составе около 200 человек. При этом не известно, где будут базироваться войска, каковы будут их обязанности и как долго продлится их миссия.

Ранее Соединенные Штаты установили конец апреля в качестве даты окончательного вывода американских войск из Сирии. При этом большая часть военных покинет арабскую республику в середине марта.

Кроме того, Израиль и Россия намерены создать специальную группу с привлечением в нее других стран, которая займется проработкой вопроса вывода из Сирии иностранных сил.

Таковы итоги переговоров в Москве премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом России Владимиром Путиным.

"Решено создать группу с участием России, Израиля, ряда других стран, которая займется проработкой вопроса вывода из Сирии иностранных сил", - сказал чиновник РИА "Новости".

Детали инициативы и возможные участники группы не оглашаются.