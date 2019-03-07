Орешкин в апреле повторно выступит в Госдуме

Повторный "правительственный час" с министром экономического развития Максимом Орешкиным может пройти в Госдуме 10 апреля.

Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Скорее всего, мы к теме [повторного "правительственного часа"] вернемся 10 апреля", - сказал он, сообщает ТАСС.

Напомним, Орешкин пришел в "нижнюю палату" с докладом "О приоритетах социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу и о ходе реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Однако министр не смог дать конкретных ответов на вопросы по расходованию средств в рамках нацпроектов и мерах, принятых министерством для развития экономики. Депутаты перенесли его доклад на конец марта - начало апреля.

Отмену выступления Орешкина в Кремле назвали "рабочим процессом". Между тем министр на этой неделе заявлял, что ему было бы интересно поработать президентом.