В Москве произошла массовая драка со стрельбой

На юго-востоке Москвы произошла массовая драка.

Инцидент произошел еще 5 марта возле станции метро "Рязанский проспект", однако об этом стало известно только сейчас. По предварительным данным, в потасовке участвовали около 30 человек.

По словам источников в правоохранительных органах столицы, задержаны 10 человек для дальнейшего разбирательства.

Один из участников конфликта произвел выстрелы в сторону оппонентов, его поймать пока не удалось, ведется розыск, сообщает РИА "Новости".