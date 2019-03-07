В Югре мать заставила свою малолетнюю дочь ограбить магазин

В Югре возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Сургута по статье "вовлечение в совершение преступления несовершеннолетнего иным способом, совершенное родителем", сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

По информации надзорного ведомства, в декабре прошлого года сургутянка заставила свою 11-летнюю дочь совершить кражу продуктов в одном из магазинов города Лангепаса. Сумма ущерба, нанесенного владельцу магазина, превысила 17 тыс. руб.

Расследование уголовного дела ведется под контролем прокуратуры, подчеркнули в надзорном ведомстве.