07 Марта 2019
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Депутат предложил сделать бесплатным проезд в общественном транспорте Екатеринбурга для студентов-очников

Депутат думы Екатеринбурга от КПРФ Андрей Пирожков намерен предложить городской власти сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для студентов-очников.

Как пояснил Накануне.RU Пирожков, цена вопроса для городского бюджета – 308 млн руб. в год. Депутат исходит из того, что в Екатеринбурге около 120 тыс. студентов высших и средних специальных учебных заведений, из них примерно 60 тыс. - на очной форме обучения. Для них он предлагает в учебные дни сделать бесплатными две поездки в день – от места проживания до места учёбы и обратно.

Андрей Пирожков(2019)|Фото: Накануне.RU

"Идея на самом деле моя, - уточнил Пирожков. – Я считаю, что то, как относились к образованию в советский период и сейчас – совершено разные вещи. Как самый молодой депутат городской думы я прекрасно понимаю проблемы в разрезе своей аудитории, то есть молодёжи. И считаю, что бесплатный проезд для студентов-очников будет просто подарком".

Народный избранник надеется, что на первом этапе, пока схема будет внедряться, можно компенсировать 50% стоимости проезда, а дальше - полностью. По его замыслу оплачивать затраты на передвижение в общественном транспорте можно по заявлению студента, переводя деньги на "Е-карту". А средства в городской казне, по мнению депутата, можно найти за счёт корректировки муниципальной программы содержания и развития общественного транспорта.

Вынести вопрос на обсуждение думы Пирожков намерен к моменту корректировки городского бюджета в мае этого года, а запустить проект - 1 сентября текущего года.

Советник главы Екатеринбурга Екатерина Кузёмка назвала инициативу депутата "на самом деле хорошей".

екатерина куземка, мэрия екатеринбурга(2019)|Фото:Борис Ярков

"Тема льготирования проезда для различных категорий граждан актуальная, как и всё, что связано с социальными вопросами, - сказала она Накануне.RU. – Однако следует понимать, что образовательные учреждения, о которых говорит Пирожков, либо федеральные, либо частные, а потому не относятся к компетенции муниципалитета. Поэтому Пирожков мог бы вынести эту на самом деле хорошую инициативу через своих коллег в КПРФ на уровень Государственной думы, чтобы, например, федеральные вузы могли предоставлять определённые льготы своим студентам".

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Депутат предложил сделать бесплатным проезд в общественном транспорте Екатеринбурга для студентов-очников

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Теги: дума Екатеринбурга, Андрей Пирожков, общественный транспорт, бесплатный проезд



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