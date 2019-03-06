Волгоградский депутат заявил, что маленькие пенсии получают "тунеядцы и алкаши"

Депутат Волгоградской областной думы от партии "Единая Россия" Гасан Набиев во время сегодняшнего внеочередного заседания регионального парламента заявил,что пенсии в размере восемь тысяч рублей получают "тунеядцы и алкаши", сообщает ИА "Высота 102".

Реплика прозвучала сегодня во время обсуждения проекта федерального закона о социальных доплатах к пенсии неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума. Госдума предлагает прибавить к пенсии таких граждан 700 рублей.

Прожиточный минимум в Волгоградской области составляет 8569 руб. Коммунист Михаил Таранцов заявил, что реальный прожиточный минимум в регионе составляет 20 тыс. руб.

В ответ на это Гасан Набиев, который в прошлом являлся гендиректором "Газпром трансгаз Волгоград", заявил, что был руководителем крупного предприятия, где работало около 6 тыс. человек, и что работники этого предприятия получают пенсии в 16-20 тыс. руб. Парламентарий заявил, что малоимущие создали себя сами, а могли бы быть "нормальными людьми".

"Когда в советское время было тунеядство, гоняли их: "Идите на работу!", когда алкоголизм был. А когда люди нормально работали и получали нормальную зарплату, ихние пенсии сегодня, ихние, которые были созданы с тех годов, получают те тунеядцы и алкаши. И поэтому у них восемь тысяч рублей. А у тех, кто работал нормально, 20-25 тысяч и более", - заявил Гасан Набиев и призвал "не болтать", а принимать закон.

Коллеги депутата по партии никак не отреагировали на данное заявление. Отметим, что согласно декларации о доходах и имуществе за 2017 год Гасан Набиев заработал 13,8 миллиона рублей, в собственности у него – три квартиры. По данным за 2016 год парламентарий был значительно богаче: задекларированный доход Гасана Набиева составил 56,5 миллиона рублей.