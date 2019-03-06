"Общество дебилов!" Милонов раскритиковал уровень образованности молодежи

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов во время пресс-конференции НСН высказался о низком уровне образования современной молодежи, сообщает "Национальная служба новостей".

Парламентарий раскритиковал общество, которое не хочет получать образование. По его мнению, запрос на длительное образование у молодежи минимален. Политик заявил, что программа подготовки менеджеров среднего и высшего управленческого звена МВА "сделана для дебилов" - поскольку она предполагает всего два года обучения. А для тех, кто не может осилить даже два года обучения, по мнению депутата, появляются коучи.

"Среди молодежи много думающих людей, но стадионы сектантов, которые собирают так называемые коучи, они поражают. Это бараны. Бараны дважды. Вас развели, когда вы разрешили за большие деньги дать вам совет не волноваться . Общество дебилов!", - приводит издание слова Виталия Милонова.

Парламентарий заявил, что из-за низкого уровня образования, молодежь становится объектом низкосортных тв-шоу. По словам депутата, он обратился в Минкульт РФ с рядом предложений по внедрению новой культурной доктрины. В их числе: запрет на показ ток-шоу в дневное время и приравнивание этих передач к взрослому контенту, запрет рекламы ток-шоу в дневное время, программ пропагандирующих разврат и секс. Организаторов таких ток-шоу Милонов предлагает привлекать к уголовной ответственности.

В качестве примера Виталий Милонов привел "Дом-2". Как сообщало Накануне.RU, ранее депутат предлагал выселить "Дом-2" на ядерный полигон на Новой Земле