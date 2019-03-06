ВЦИОМ: Россияне стали меньше материться

Россияне стали реже использовать ненормативную лексику, сообщили социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, если в 2008 году в еженедельном употреблении мата признавались 44% опрошенных, то сегодня эта доля составляет 37%, из них 18% матерятся каждый день, и 19% — несколько раз в неделю.

При этом, по мнению 68% респондентов, язык необходимо оберегать и бороться за его чистоту всеми доступными средствами. Напротив, 27% опрошенных заявили, что язык всегда отражает реальную ситуацию в обществе и должен развиваться самостоятельно, без вмешательств с чьей-либо стороны.

Жаргонизмы и заимствования из других языков 68% участников опроса оценили как то, что наносит ущерб русскому языку, против 23%, считающих, что всё это лишь обогащает язык.

Говоря о профессиональном сленге, 36% респондентов признались в ежедневном его использовании, причём эта доля с 2008 года выросла на 13%. Интернет-сленг и язык социальных сетей каждый день употребляют в своей речи 23% опрошенных.