06 Марта 2019
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"Газпром" в Балтийском море проложил 818 километров труб "Северного потока - 2"

"Газпром" построил треть "Северного потока -2". Об этом было сказано на встрече председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и председателя правления OMV AG Райнера Зеле, которая прошла сегодня в Москве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Газпром".

"Северный поток — 2" — проект строительства газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. В настоящий момент в Балтийском море проложено уже 818 км труб.

Подчеркивается, что работы идут в соответствии с графиком.

Напомним, ранее, глава Минэнерго Александр Новак заявил, что транзит российского газа через Украину невыгоден. А премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что Россия готова поставлять газ через украинскую территорию после 2019 года, но при условии экономической выгоды, урегулированных отношений между сторонами и стабильной политической обстановки на Украине.

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"Газпром" в Балтийском море проложил 818 километров труб "Северного потока - 2"

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Теги: Северный поток - 2, газпром



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