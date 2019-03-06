Владимирская чиновница назвала "оговоркой" свои слова о питании в школе

06 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Разруха в головах"? Бортко идет на выборы

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Центральный ФО

Владимирская чиновница назвала "оговоркой" свои слова о питании в школе

Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева назвала оговоркой свои слова о питании школьников.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, чиновница, комментируя отмену бесплатных завтраков для некоторых школьников младших классов города, заявила, что ответственность за процесс организации детского питания лежит на их родителях, тогда как в компетенции школы — лишь качественное обеспечение условий для организации питания.

Как передаёт радиостанция "Говорит Москва", Беляева объяснила эту ситуацию "не очень корректным" "выдёргиванием" фраз из общего разговора.

"Это либо оговорка, либо конструкция речи такая получилась", — прокомментировала чиновница, подчеркнув, что "родители здесь совершенно не при чём".

Кроме того, она согласилась с тем, что питание школьников входит в компетенцию школы.

"И закупка, и подвозка продуктов, контроль качества питания — всё это обязанности образовательной организации", — заключила Беляева.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Владимирская чиновница назвала "оговоркой" свои слова о питании в школе

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Ольга Беляева, школа, школьники, питание



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.03.2019 13:57 Мск "На допдоходы бюджета страны можно накормить детей едва ли не всей планеты": в ГД ответили владимирской чиновнице
Ранее 06.03.2019 11:05 Мск "Еще и готовить самим, слов нет": россияне ответили владимирской чиновнице, заявившей, что школы не обязаны кормить детей
Ранее 06.03.2019 07:54 Мск Опять "макарошки"? Владимирская чиновница переложила ответственность за школьное питание на родителей

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что делать с чиновниками, допускающими антисоциальные высказывания?

Результаты 357

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети