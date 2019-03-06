Владимирская чиновница назвала "оговоркой" свои слова о питании в школе

Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева назвала оговоркой свои слова о питании школьников.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, чиновница, комментируя отмену бесплатных завтраков для некоторых школьников младших классов города, заявила, что ответственность за процесс организации детского питания лежит на их родителях, тогда как в компетенции школы — лишь качественное обеспечение условий для организации питания.

Как передаёт радиостанция "Говорит Москва", Беляева объяснила эту ситуацию "не очень корректным" "выдёргиванием" фраз из общего разговора.

"Это либо оговорка, либо конструкция речи такая получилась", — прокомментировала чиновница, подчеркнув, что "родители здесь совершенно не при чём".

Кроме того, она согласилась с тем, что питание школьников входит в компетенцию школы.

"И закупка, и подвозка продуктов, контроль качества питания — всё это обязанности образовательной организации", — заключила Беляева.