Тюменец получил срок за фиктивную регистрацию мигрантов по месту жительства

Мировой судья в Калининском судебном районе Тюмени вынес приговор в отношении ранее судимого местного жителя, обвинённого в фиктивной постановке на учёт мигрантов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что мужчина с июня по декабрь 2018 года зарегистрировал в своей квартире 61 гражданина Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана. При этом по факту он не намеревался предоставлять жильё мигрантам.

Подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина по месту пребывания в РФ), и приговорён к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.