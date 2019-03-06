06 Марта 2019
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Тюменец получил срок за фиктивную регистрацию мигрантов по месту жительства

Мировой судья в Калининском судебном районе Тюмени вынес приговор в отношении ранее судимого местного жителя, обвинённого в фиктивной постановке на учёт мигрантов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что мужчина с июня по декабрь 2018 года зарегистрировал в своей квартире 61 гражданина Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана. При этом по факту он не намеревался предоставлять жильё мигрантам.

Подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина по месту пребывания в РФ), и приговорён к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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Тюменец получил срок за фиктивную регистрацию мигрантов по месту жительства

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Теги: Тюмень, суд, мигранты, фиктивная регистрация



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