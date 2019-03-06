СБУ провела обыск у журналиста, которого подозревает в "сговоре" с Вышинским

СБУ провела обыск у киевского журналиста Владимира Скачко, который длился более 14 часов. Его еще не арестовали, но вручили подозрение и повестку на допрос в связи с обвинением по статье о "посягательстве на территориальную целостность Украины по предварительному сговору группой лиц". В качестве "сговора группы лиц" имеется в виду его сотрудничество с арестованным главредом "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским.

По результатам обыска у Скачко были изъяты телефоны, компьютеры и кредитные карточки. Статья, по которой подозревают журналиста, предусматривает только одну меру пресечения - арест, а тюремное заключение - до 10 лет.

Скачко признал, что у него были "кратковременные трудовые отношения" с Вышинским, но это были трудовые отношения редактора и журналиста, а не сговор.

"Для того чтобы навесить сговор, я иду вместе с Вышинским. Я не революционер, а журналист, который пишет и пытается обсуждать ситуацию на Украине", - цитирует Скачко издание "Страна".

Он утверждает, что не совершал никаких преступлений и с 1989 года был в авангарде борьбы за независимость Украины. По его словам, подозрение основано на статье "Референдум в Крыму - не уход, а возвращение?", написанной в марте 2014 года.

Чтобы найти "посягательство на территориальную целостность", в квартиру Скачко был вызван специальный эксперт - женщина-филолог, которая долго читала его тексты и в итоге заявила, что он распространяет "российскую пропаганду", называя, например, конфликт в Донбассе гражданской войной.

Допрос Скачко назначен на 10 марта. Он заявил, что готов к аресту после допроса.

Напомним, Кирилл Вышинский был арестован в мае прошлого года. Преследование журналистов на Украине осуждали европейские чиновники, Госдеп США, Аmnesty International и другие организации.