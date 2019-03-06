Посол Германии в Венесуэле объявлен персоной нон грата

Посол Германии в Венесуэле Даниэль Кринер объявлен персоной нон грата. Такое заявление распространило венесуэльское внешнеполитическое ведомство, передает "Интерфакс".

Решение принято в связи с тем, что, по мнению руководства этой страны, немецкий дипломат "постоянно вмешивается во внутренние дела страны".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 23 января председатель Национальной ассамблеи латиноамериканской страны и так называемый лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя и.о. президента страны вместо Мадуро, недавно возглавившего республику во второй раз и не признанного Организацией американских государств и США.

На прошлой неделе, как сообщало Накануне.RU, российская делегация в ООН предложила свой проект по ситуации в Венесуэле, однако Вашингтон "убил" его своими правками, осуждающими действующее правительство страны.