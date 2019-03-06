В Дагестане 14 воспитанников детского сада госпитализированы из-за отравления

В Дагестане 14 воспитанников детского сада госпитализированы из-за отравления, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального Минздрава.

"Случаи "пищевой токсикоинфекции" зарегистрированы среди воспитанников одного из детских садиков в селе Советское, Магарамкентского района. 14 детей каретами "скорой помощи" доставлены в центральную районную больницу, где им оказывается соответствующая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Состояние детей оценивается как средней степени тяжести. Пострадавшим от двух до четырех лет.

Сообщается, что эпидемиологическим расследованием группового заболевания занимается Роспотребнадзор.