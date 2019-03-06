"Нас лишают права на нормальную жизнь". Жители московских общежитий попросили Путина разобраться в ситуации с выселением

Жители московских общежитий, попавшие под принудительное выселение, сегодня посетили приемную президента РФ Владимира Путина. В своем обращении на имя главы государства они попросили содействия президента в решении ситуации. Подробности - в материале Накануне.RU.

Жильцы отметили, что их "лишают единственного жилья, лишают права на нормальную жизнь". "Мы очень просим Вас оказать Ваше прямое содействие, разобраться в сложившейся ситуации, дать прямое распоряжение властям Москвы, Московской области, действующим ведомствам, имеющим общежития, таким, как Минобороны РФ‚ прекратить издевательства над нами, нашими женами, мужьями, детьми, людьми старшего поколения, создать комиссию при Вашем личном руководстве и принять волевое решение о защите наших прав, о заключении с нашими семьями договоров социального найма и возможности приватизации занимаемых нами жилых помещений", - говорится в тексте обращения.

На сегодняшний день выселению подвергаются москвичи, проживающие в общежитиях по следующим адресам: Ставропольская д., 17, 16-Парковая д.3, ул.Днепропетровская 27, корп.1, ул.Чертановская д.43, корп.2, ул.Тимура Фрунзе, д.11, стр.7, ул.Большая Пироговская, 51, Люблинская 109, корп.1, Трехгорный Вал 14, стр.3, дом 4, корп.1, дом 2, стр.1, Московская область, Раменский район, п.Спартак, ул.Спартака, 15, Измайловские бараки и др. Как сообщало Накануне.RU, некоторые из этих общежитий являются подведомственными Минобороны РФ. В частности Накануне.RU уже писало о ситуации вокруг общежития на Большой Пироговской улице в Москве, жителей которого без предоставления альтернативной жилплощади принудительно выселяют из-за аварийности здания. На улице рискуют оказаться 54 семьи военных, проработавших более 10 лет в ведомстве.

Поддержали инициативную группу граждан при посещении АП и члены Рабочей группы по защите прав жителей общежитий Министерства обороны РФ и других ведомств.

В частности глава "Партии ветеранов России" Ильдар Резяпов также направил обращение Путину с предложением создать при президенте Комиссию по решению проблемы бывших общежитий, расположенных на территории города Москвы и Московской области. К ее работе, по его мнению, можно привлечь представителей общественности и политических партий для выработки необходимого комплекса мер по решению существующей проблемы бывших общежитий. По словам Резяпова, в том, чтобы признать эти объекты аварийными, есть заинтересованные игроки.

"Мы прекрасно понимаем, сколько в Москве стоят квадратные метры. Есть интересанты, кому нужен этот объект. В целом около 12 ведомственных общежитий сталкиваются с ситуацией, что людей в зимний период времени выселяют на улицы. Пытаются отключать коммуникации, свет, отопление, пытаются воздействовать такими мерами", - прокомментировал представитель рабочей группы.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Хамовнический суд Москвы ранее перенес рассмотрение дела о выселении многодетной матери Светланы Климовой из общежития, подведомственного Минобороны РФ. Следующее заседание состоится 11 марта.