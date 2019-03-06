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Армия и ВПК В России

Путин подписал закон о запрете гаджетов в армии

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий военнослужащим пользоваться смартфонами и другими электронными приспособлениями.

"<...> военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы, запрещается иметь при себе электронные изделия (приборы, технические средства) бытового назначения, в которых могут храниться или которые позволяют с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации", — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Подписанный закон также запрещает военным выкладывать информацию о себе и своих коллегах в интернете и СМИ — в частности, раскрывать свою ведомственную принадлежность, сообщать что-либо о служебной деятельности и работе других военнослужащих, воинских частей, организаций и подразделений, входящих в Вооружённые силы.

(2017)|Фото:

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Путин подписал закон о запрете гаджетов в армии

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Теги: Владимир Путин, смартфоны, военнослужащие, военные сборы, армия, указ



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