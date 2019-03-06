06 Марта 2019
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Политика В России За рубежом

Медведев: Разрыв ДРСМД не подразумевает разрыва общения РФ и США

В результате одностороннего выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) был, по сути, дополнительным образом подорван режим международной безопасности, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Напомним, американская сторона объявила о своём решении 2 февраля. Москве при этом было поставлено условие — уничтожить ракеты 9М729. Подписывавший ДРСМД экс-президент СССР Михаил Горбачёв увидел в таком шаге Вашингтона стремление освободиться от любых ограничений в сфере вооружений.

Как отметил Медведев, такой шаг "заслуживает максимального осуждения", но не означает необходимости разрыва отношений с Вашингтоном.

"Так вести себя нельзя", — цитирует российского премьера "РИА Новости".

Ранее, как сообщало Накануне.RU, указ о приостановлении Москвой ДРСМД был подписан президентом РФ Владимиром Путиным, "исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением США своих обязательств по договору".

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Медведев: Разрыв ДРСМД не подразумевает разрыва общения РФ и США

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Теги: Дмитрий Медведев, ДРСМД, США



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