06 Марта 2019
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО

В ямальской буровой "Газпрома" найден мёртвым оленевод

Утром 5 марта в буровой "Газпрома" на Ямале был обнаружен мёртвым оленевод-частник Николай Хоротэтто. Об этом сообщается в группе "Голос тундры" в соцсети "Вконтакте".

Тело погибшего находилось в санях его снегохода, одежда была окровавлена.

"Троих подозреваемых увезли в Сабету для допроса", — говорится в посте группы.

Некоторые обстоятельства смерти оленевода корреспонденту Накануне.RU уточнил имеющий отношение к сообществу "Голос тундры" оленевод Ейко Сэротэтто.

"Николай поехал вечером за соляркой, а утром его обнаружил мёртвым в санях его младший брат", — рассказал он.

В пресс-службе УМВД по ЯНАО не ответили на звонок корреспондента.

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В ямальской буровой "Газпрома" найден мёртвым оленевод

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Теги: Газпром, буровая, оленевод, Сабета, Ямал



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