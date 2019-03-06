В Прикамье два медика ограничены в свободе за смерть годовалого ребёнка

Фельдшер и педиатр из Кудымкарского района наказаны за смерть маленького ребёнка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

Напомним, трагедия произошла вечером 31 декабря 2017 г. Мать годовалого ребенка из-за того, что у него была высокая температура, вызвала бригаду "скорой помощи". Фельдшер бригады "скорой" незаконно вместо окружной больницы госпитализировал ребёнка в сельский стационар, где врач-педиатр начал его лечить. После того, как здоровье пациента ухудшилось, его перевезли в "Больницу Коми-Пермяцкого округа". Там ночью 1 января 2018 г. ребенок умер в реанимации, не приходя в сознание.

Каждая из медиков получила по году ограничения свободы. С больницы взыскана компенсация в 800 тыс. руб. Приговор в силу не вступил.