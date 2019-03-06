Шумков экстренно собрал областных депутатов для голосования за социальные доплаты к пенсиям

Глава Курганской области экстренно собрал депутатов областной думы на внеочередное заседание. На повестке дня стоял всего один вопрос - об определении размера соцвыплаты неработающим пенсионерам, передает корреспондент Накануне.RU.

Такую срочность депутатам объяснили изменениями в федеральном законе.

"Зауралье не должно отставать от других регионов", - отметил перед заседанием один из народных избранников.

Открывая заседание, Вадим Шумков сослался на заявление президента России Владимира Путина во время обращения к Федеральному собранию. Эти заявления главы государства касались социальной поддержки пожилых людей, отметил Шумков.

Напомним, Путин заявил, что индексация пенсий и ежемесячной доплаты будет проходить с учетом прожиточного минимума пенсионера. Пенсионный фонд России уже изменил порядок - сейчас индексация выплат происходит без учета прожиточного минимума пенсионера. Каждая новая индексация увеличивает размер пенсии и пропорционально уменьшает размер социальной доплаты до прожиточного минимума. В результате общий размер выплат даже после индексации может оставаться без изменений.

После изменений прибавка в результате индексации будет устанавливаться к общим выплатам пенсионера. Новый порядок будет распространен на январскую индексацию страховых пенсий, перерасчет произойдет автоматически.

Председатель комитета по социальной политике зауральского парламента Елена Воронович отметила, что этот законопроект был рассмотрен депутатами на комитете и поддержан.

Парламентарии в итоге проголосовали единогласно "за".